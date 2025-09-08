Первый электрокроссовер Mercedes стал дешевле: на что способен новый GLC EQ

Модель Mercedes EQC стала первым электрокроссовером бренда, но оказалась дорогой и не понравилась покупателям. Новый Mercedes GLC EQ 2026 модельного года, который пришел на смену, дешевле и намного способнее.

Новый кроссовер Mercedes GLC EQ 2026 модельного года является долгожданным автомобилем. Премьера уже состоялась. О машине рассказывает Motor1.

Фото Mercedes GLC EQ полностью раскрывают дизайн кроссовера. Оформление центральной решетки выполнили с отсылкой к классическим моделям Mercedes. Это смелое стилистическое решение. Но в целом электрокар выглядит очень современно и похож на другие автомобили компании.

До появления полноценной модификации AMG самый мощный электрокар Mercedes GLC предложит 483 л.с. Заявленный топовый запас хода превышает 700 км.

Цена Mercedes GLC EV еще не объявлена официально. Но известно, что этот автомобиль дешевле EQC, который стоил около 80 000 долларов. Новую BMW iX3, с которой будет соперничать GLC, оценили в $60 000. Это ориентир для Mercedes.

