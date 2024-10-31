Новый бюджетник Nissan внутри оказался французским. Фото

Бюджетная модель Nissan Micra вот-вот сменит поколение. Автомобиль уже показали на первом фото, при этом внутри новинка – французская машина. Хэтчбек основан на новой модели Renault.

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Детали стали известны Autocar. Новый Nissan Micra 2025 модельного года станет недорогим электрокаром с ценой около 25 000 евро. Внутри это новый Renault 5 E-Tech electric.

Фактически, японский производитель изменит оформление, дизайн бамперов и наружной светотехники. Вероятно, салон Renault 5 E-Tech также изменится. Предложат другие цвета кузова и новые колесные диски.

Модель Nissan Micra уже сняли с продажи в Европе. Это самая дешевая модель японского бренда на глобальном рынке, за которую просили от 22 000 долларов.

Хэтчбек Nissan Micra покинул конвейер во французской коммуне Флен-Сюр-Сена, где создано совместное производство с Renault. Актуальное поколение модели появилось в 2017 году. Окончание его жизненного срока совпало с планами по модернизации завода.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, новый электромобиль Hyundai с неожиданным дизайном уже показали на официальных фото.