Новый бюджетник Nissan показали в самом практичном виде

Новый бюджетный седан Nissan Sentra 2026 года вышел на рынок как преемник знаменитой доступной машины. Теперь этот автомобиль показали в самом практичном виде с огромным багажником.

На фоне постоянно дорожающих новых автомобилей модель Nissan Sentra кажется особенно привлекательной. Однако в линейке не хватает варианта с кузовом универсал. Theottle показал, как мог бы выглядеть Nissan Sentra Wagon.

Цена седана Nissan Sentra 2026 года – около $24 000. Дизайн стал современным и более эффектным. Стоит отметить, что модель старались визуально сделать агрессивной. За это отвечает новый стилистический пакет с темной отделкой экстерьера.

Спрос на доступные компактные модели привычного формата опять высокий. А кроссоверы начали надоедать. Поэтому новую Sentra многие очень ждали.

В линейке есть бензиновые силовые установки мощностью 130-150 л. с., которые обеспечивают экономичность.

