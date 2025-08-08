Новый бюджетник Hyundai размером с VW Polo показали на первых фото

Новая модель Hyundai Ioniq 2 на базе бюджетного кроссовера Kia EV2 показали на первых фото. Автомобиль размером с VW Polo в 2026 году присоединится к сегменту недорогих электромобилей.

Компактный электрокар Hyundai Ioniq 2 показали в ходе дорожных испытаний, сообщает Carscoops. Новая модель – небольшой городской хэтчбек. Судя по всему, разработка машины подходит к концу.

Однако производитель скрывает подробности, ведь на дорогу выехал тестовый прототип. Дизайн кузова рассмотреть невозможно из-за маскировочных пленок.

Но известно, что новинка построена на базе электрокроссовера Kia EV2 2026 модельного года. Этот автомобиль тоже недавно появился во время тестов с замаскированным кузовом. Однако перед этим машину рассекретили как концепт.

Ориентировочная цена Ioniq 2 – около 25 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 200 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км – реалистичное предположение.

