Новый большой электромобиль Geely по цене Toyota Camry получил большой запас хода. Фото

Новый электромобиль Jiyue 01 – разработка Geely, которая использует в своей основе компоненты моделей дочерней компании Zeekr. Цена – как у Toyota Camry, а запас хода довольно большой.

Машину показали на сайте CarNewsChina и рассказали все детали. Дизайн получился эффектный, но, как всегда в случае с китайскими машинами, здесь есть вопросы.

Европейские, американские, корейские или японские автомобили новый Jiyue 01 от Geely не копирует. Но это не значит, что внешность получилась удачной или, что важнее, самобытной. Все это мы уже видели у бесчисленного количества других китайских моделей, названий которых сразу и не вспомнить.

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Длина кузова Jiyue 01 равна 4853 мм при колесной базе в 3000 мм, ширина – 1990 мм, а высота составляет 1611 мм. Электромобиль получился довольно крупный.

Покупатели могут выбрать модель в стандартном исполнении мощностью 272 л.с. или более мощном на 544 силы с полным приводом. Официальный запас хода, в зависимости от батареи, равен 550, 660 или 720 км.

Новый Jiyue 01 уже продают по цене от 35 600 долларов.

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