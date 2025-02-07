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Новый бестселлер: какой будет недорогая Toyota RAV4 2026 года. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Toyota RAV4

Новый кроссовер Toyota RAV4 6 поколения наверняка снова станет бестселлером. Долгожданную машину готовят к премьере. Автомобиль пока держат в секрете, но вариант современного дизайна показали в сети.

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Машину показывает BestCarWeb. Свой вариант внешности Toyota RAV4 2026 модельного года создали на основе закамуфлированных прототипов и первого настоящего фото кроссовера, которое недавно появилось в сети.

Первый снимок Toyota RAV4 6 поколения показали на дилерской конференции в Китае. А ранее стало известно, что новую Toyota Wildlander покажут в апреле 2025 года. Это китайский вариант Toyota RAV4.

Toyota RAV4

От глобального оригинала кроссовер для КНР отличается только дизайном передней части. Машина всегда позиционировалась как вторичный вариант, поэтому новую Toyota RAV4 6 поколения могут рассекретить даже раньше.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый экономичный кроссовер Subaru.