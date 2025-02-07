Самый экономичный Subaru Forester показали на новых фото

Новый кроссовер Subaru Forester Hybrid 6 поколения рассекретили официально в наиболее экономичной модификации. Уже объявлена цена недорогого автомобиля. Долгожданную модель показали на новых фото.

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Гибрид Subaru Forester 6 поколения будет соперничать с Toyota RAV4 и другими экономичными кроссоверами. Как напоминает OBOZ.UA, ранее гибридный Subaru Forester 6 поколения заметили в ходе испытаний на американских дорогах.

Стандартный кроссовер Subaru Forester 6 поколения уже присоединился к сегменту недорогих SUV и вышел на рынок. На очереди – гибрид. Машина должна понравиться покупателям, спрос на гибриды становится все выше.

Гибрид Subaru Forester 2025 года снаружи не отличается от стандартного исполнения. Здесь тот же геометричный дизайн с крупными элементами, который привлек много внимания со сменой поколений знаменитого кроссовера.

В основе конструкции – 2,5-литровый фирменный оппозитный ДВС и электромотор с батареей. Суммарная отдача – 194 л.с. Комбинированный расход топлива – 6,7 л/100 км. Цена Subaru Forester Hybrid 6 2025 года – от 36 415 долларов.

OBOZ.UA уже сообщал про новый практичный кроссовер VW.