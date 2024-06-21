Новый ажиотажный внедорожник Toyota сильно подешевел. Фото и цена

Новый внедорожник Toyota 250 является самой дешевой моделью знаменитой линейки LC. Автомобиль, который пришел на смену Toyota Prado, оказался ажиотажной машиной – это привело к росту цен. Но теперь модель сильно подешевела.

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Об этом рассказывает Carscoops и приводит актуальные реальные цены Toyota Land Cruiser 250. Изначально купить Toyota Land Cruiser 250 First Edition можно было примерно за 77 000 долларов. Это лимитированная серия, приуроченная к выходу на рынок, в хорошей комплектации с полным оснащением. И это рекомендованная производителем цена. Однако дилеры продавали машины намного дороже.

В США дилеры решили заработать на ажиотажном спросе. Так, кто-то продавал б/у Toyota Land Cruiser 250 за 120 000 долларов! Это на 40 000 больше рекомендованной цены.

Ранее сообщалось о продавце, который добавил к цене машины дополнительные пакеты и "корректировки" на сумму около 15 000 долларов. Туда вошли тонировка окон, "ограниченная гарантия на защиту лобового стекла", покрытие для кузова и специальные шины. Интересно, что для каждой из этих позиций дилер увеличил цены в несколько раз.

Похоже, ажиотаж несколько успокоился. Теперь Toyota LC 250 действительно продают по 77 000 долларов. Некоторые дилеры даже предлагают большие скидки – цены в таких случаях доходят до 55 000 долларов.

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