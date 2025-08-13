Новые недорогие модели Ford станут по-настоящему популярными

Ford разработал систему для производства недорогих моделей нового поколения. Компания предложит покупателям по-настоящему популярные автомобили в разных сегментах.

Как стало известно InsideEVs, новая архитектура Ford Universal EV Platform не только оптимизирует разработку разных доступных электромобилей, но также позволяет сформировать более эффективный производственный процесс.

То есть в компании намерены сделать производство дешевле и ускорить все процессы на конвейере. Первой такой машиной станет пикап с просторным салоном и практичным багажником.

К премьере и последующим продажам модель готовят в 2027 году. Запас хода может составить примерно 300 км от батарейного блока емкостью 50 кВтч. А цена пикапа Ford EV составит примерно 30 000 долларов.

Производство модели Ford Ranchero (историческое имя для линейки компании) наладят на мощностях завода в Луисвилле, штат Кентукки, где до конца 2025 года остановят сборку кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair.

