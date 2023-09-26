Новые недорогие электромобили Honda: что о них известно. Фото

Honda готовит сразу несколько новых недорогих электромобилей. О них уже кое-что известно. Более того, производитель показал пару перспективных машин на фото.

Информация о новинках появилась на официальном сайте компании. Компактные электромобили, которые предвещают появление дешевых серийных моделей, приурочили к выставке Japan Mobility Show 2023 в Токио, которая начнется в октябре.

Honda SUSTAINA-C Concept – маленький хэтчбек, который дизайном отсылает как к классическим моделям японской компании, так и к современному электрокару Honda e, который также выполнили в ретро-стиле.

Видео дня

Здесь похожим образом выполнили переднюю часть с круглыми фарами и гладкой панелью. Но машину выделяет комбинированная окраска из разных элементов.

Еще одно транспортное средство для города – Honda CI-MEV Concept. Форм-фактор напоминает Smart fortwo (и целую россыпь китайских ноунеймов). Но японский CI-MEV выглядит очень самобытно, пускай и напоминает бытовую технику.

Никаких подробностей об электрокарах компания пока не предоставила. Возможно, с открытием выставки информации появится больше.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новой Tesla Cybertruck, которая показала свои необычные возможности.