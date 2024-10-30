Новые модели Dacia будут очень доступными и практичными: что о них известно

Производитель бюджетных автомобилей Dacia готовит несколько новых моделей. Все они будут довольно крупными, что сделает их очень практичными, но машины сохранят доступность.

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Как сообщает Autocar, в Dacia стремятся завоевать новый сегмент – C-класс, в котором покупателям нужны более практичные и крупные автомобили. При этом в компании отмечают постоянный рост цен на новые автомобили, поэтому хотят предложить покупателям самые дешевые варианты.

Первая подобная модель – бюджетный кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года, который полностью рассекретили недавно. С длиной кузова 4,57 м это самый крупный автомобиль румынского бренда. А цена до 25 000 евро выделяет новинку на фоне соперников.

Но компания готовит еще два автомобиля в новом для себя формате. Конкретики об этом еще нет, но есть несколько намеков.

Вероятно, в Dacia рассматривают хэтчбек как альтернативу Renault Megane с ДВС (который превратился в электрокар). Еще несколько вариантов – купеобразный кроссовер, большой универсал или даже недорогой пикап.

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