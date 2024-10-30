Бюджетный кроссовер Skoda, вдвое дешевле Duster, уже выехал на дороги

Бюджетный кроссовер Skoda Kylaq 2025 модельного года уже выехал на дороги, но премьера еще не состоялась. Самый доступный кроссовер бренда окажется вдвое дешевле Renault Duster.

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По информации Carscoops, премьера Skoda Kylaq состоится 6 ноября. Интересно, что дизайн автомобиля еще не рассекречен. Перспективную модель ранее показывали на официальных фото в камуфляже. Отдаленно новая Skoda напоминает концепт Vision 7S Concept 2022 года. Теперь новинку показали на дороге в ходе испытаний перед дебютом.

Название модели обнародовали не так давно. Новый кроссовер Skoda получил имя в стиле других подобных моделей бренда – с первой буквой K в названии и последней буквой q.

Длина новинки – 3996 мм, то есть кроссовер компактный. В основе – платформа VW MQB A0 IN. Ориентировочная цена Skoda Kylaq – менее 13 000 долларов за базовый вариант.

Новый бюджетник Skoda будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам. Привод у кроссовера будет передним, а под капотом установят бензиновый двигатель объемом 1 л и мощностью 115 л.с.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый большой и мощный кроссовер Skoda.