Новые дешевые модели Dacia: какими они будут

В компании Dacia рассказали о своих новых дешевых моделях. Они станут качественнее, универсальнее и даже привлекут новую аудиторию. Однако сохранят доступность.

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Об этом рассказали журналу Autocar. Бюджетный бренд решил сделать акцент на внедорожниках и кроссоверах повышенной проходимости. То есть в модельной линейке станет больше таких моделей.

В компании видят возможность предложить покупателям по-настоящему универсальные модели. Это значит, что новые Dacia должны одинаково хорошо вести себя как на ровной дороге, так и за ее пределами – на разнообразных трудных покрытиях.

Представители материнской Renault даже говорят о том, что новые внедорожники Dacia могли бы составить конкуренцию Jeep. Смелое решение, учитывая, что американские знаменитые автомобили выступают в совершенно другой ценовой категории.

В то же время в компании отмечают приверженность доступности. Особенно на фоне других машин, которые все время дорожают. Это не значит, что новые модели Dacia так же не вырастут в цене. Но, возможно, они сделают это не так резко в сравнении с конкурентами.

Первенцами новой стратегии станут бюджетный кроссовер Dacia Duster 2024 модельного года и его увеличенный вариант Bigster.

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