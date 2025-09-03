Новую недорогую модель от Mercedes показали до премьеры

Новую недорогую модель Smart #2, которая придет на смену Smart Fortwo, Mercedes готовит совместно с Geely. Премьера автомобиля приближается. До тех пор в сети показали вариант дизайна.

Видео дня

Новый Smart #2 2026 года станет самой дешевой моделью бренда. О машине рассказывает Autocar. Там даже показали свой взгляд на внешность компактной машины. А производитель пока лишь дразнит публику намеками.

Пока нам показали интригующие тизеры. А подробности держат в секрете. На данный момент известно, что новый сити-кар сохранит знакомый формат.

Скорее всего, внешность сделают современной и даже футуристичной – в стиле кроссоверов Smart #1 и Smart #3, которые уже вышли на рынок в новом корпоративном стиле.

Ранее сообщалось, что новый Smart #2 увеличится в размерах и достигнет в длину 3,1 м. Для сравнения, предшественник предлагал 2,7 м. Автомобиль переедет на полностью электрическую архитектуру с ориентировочным запасом хода до 300 км. Дебют ожидается в 2026 году – к тому моменту история модели будет насчитывать почти 30 лет.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Kia.