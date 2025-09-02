Нового соперника Duster от Kia показали официально. Фото

Новый бюджетный кроссовер Kia Stonic 2026 года выступает в том же сегменте доступных автомобилей, что и Dacia с Renault Duster. Автомобиль показали на новых официальных фото после рестайлинга.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что модель Kia Stonic – компактный автомобиль, который в линейке производителя позиционируется ниже кроссовера Kia Sportage. Машина претерпела промежуточную модернизацию и теперь выглядит намного современнее.

Несмотря на то, что кузов новой Kia Stonic остался прежним, дизайнеры разработали другую переднюю часть и корму. Появились современные бамперы, а светотехника стала более геометричной. Благодаря этому машина похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранила силуэт хэтчбека.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга, не говоря уже о полноценной смене поколения. Это позволит заново заинтересовать покупателей.

Двигатель Kia Stonic остался прежним – литровый турбо мощностью 120 л.с. Теперь с ним доступна к заказу гибридная силовая установка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про недорогой кроссовер VW.