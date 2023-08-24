Новую недорогую модель Kia показали со всех сторон

Новый седан Kia K3 – недорогая модель, которая пришла на смену бюджетнику Kia Rio. Недавно новинку официально рассекретили в сети, а теперь поймали вживую и показали со всех сторон.

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Дешевый седан Kia K3 2024 модельного года продемонстрировали на канале Woopa TV в YouTube. На видео – компактный седан с очень эффектным дизайном, который совершенно не похож на своего предшественника.

В компании решили объединить две модели (Rio и Cerato/Forte) и предложить нечто среднее, чтобы охватить два сегмента сразу. Таким образом компактный седан, который фактически вырос из Rio, стал крупнее.

Длина Kia K3 составляет 4545 мм, колесная база – 2670 мм, ширина равна 1765 мм, а высота – 1475 мм. Дизайн модели сделали стремительным и смелым, здесь собраны самые современные тенденции, которые прежде не опускались до сегмента откровенно доступных седанов.

Модель оснастят базовым 1,6-литровым бензиновым двигателем и более мощным агрегатом объемом 2 л. Характеристики рассекретят позже. Возможно, в дальнейшем в линейке появится гибридная модификация в качестве топового варианта с самым богатым оснащением.

OBOZREVATEL рассказывал ранее о новом семейном кроссовере Kia, который показали в сети.