Недорогой семейный кроссовер Kia показали со всех сторон в сети

Новый Kia Sorento 2024 модельного года уже рассекретили официально. Недорогую семейную машину ранее показали на качественных фото. Теперь пришел черед видео, где автомобиль показали со всех сторон.

Видео дня

Новинку показали на канале CarSceneKorea в YouTube. Крупный Kia Sorento 2024 модельного года использует все тот же кузов, но остается довольно современным автомобилем. В компании решили подогнать машину под обновленный корпоративный стиль – именно такой кроссовер показали на видео.

В ролике изображен новый Kia Sorento 2024 после рестайлинга. Главные изменения – в передней части кузова. Здесь увеличенная решетка и сложная форма передних фар с ДХО.

Изменился бампер, так же как и сзади. Кроме того, немного обновили задние фонари. В компании разработали другую цветовую схему для кузова и новый дизайн колесных дисков.

Интерьер Kia Sorento 2024 сильно переработали. Появилась новая передняя панель и руль. Увеличились в размерах монитор мультимедийной системы и дисплей цифрового щитка приборов, появилось больше сенсорных кнопок.

В оснащении – бензиновый мотор объемом 2,5 л (281 л.с.) и дизель на 2,2 л (194 л.с.). Также будет доступна гибридная модификация (180 л.с. + 60 л.с. от электромотора). Старт продаж ожидается в конце 2023-го или начале 2024 года.

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