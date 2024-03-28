Новую доступную модель Kia показали на свежих фото

Новый седан Kia K4 2024 года уже полностью рассекретили официально. Это недорогой практичный автомобиль привычного формата, который показали на свежих фото. Такой автомобиль для многих может оказаться выгодной альтернативой даже на фоне кроссоверов благодаря привлекательной цене.

OBOZ.UA напоминает, что новая машина выступает в том же сегменте, что и Toyota Corolla или Skoda Octavia. Kia K4 показали с эффектным дизайном и современным оснащением.

Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. Мы видим несколько очень интересных элементов в ярком дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это делает седан похожим на купе.

В моторной линейке есть бензиновые моторы объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Цена Kia K4 2024 еще не объявлена. Kia Forte, которому новинка пришла на смену, стоит 20 000 долларов, родственная Hyundai Elantra – около 22 000. Вот и ориентиры.

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