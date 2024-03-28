Volkswagen показал бюджетный кроссовер за 12 000 долларов. Фото

Недорогой кроссовер Jetta VS5 от Volkswagen показали официально после модернизации 2024 года. Бюджетный автомобиль оказался намного дешевле других современных машин в сегменте и получил стильный дизайн.

Jetta – знакомое название в автомобильном мире. Эта знаменитая модель VW несколько лет назад поделилась своим именем с новым брендом, который немецкий концерн создал для продажи молодежных доступных машин. На кроссовер Jetta VS5 2024 уже начали принимать заказы по цене от 12 000 долларов, сообщает Autohome.

Модель Jetta VS5 является близким родственником SEAT Ateca и Skoda Karoq. Но дизайном машина от них отличается.

Стоит отметить переднюю решетку, фары и оформление бампера, которые выполнены в современном стиле.

Jetta VS5 2024 оснастили 1,4-литровым бензиновым турбомотором на 150 л.с. К нему в пару доступны 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП. Пока автомобили бренда Jetta представлены на китайском рынке.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый бюджетный кроссовер Citroen показали с необычным дизайном.