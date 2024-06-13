Новую бюджетную модель Renault представили в лучшей модификации. Фото

Новый бюджетный электрокар Renault 5 E-Tech electric представлен официально как недорогой автомобиль нового поколения. Модель уже отправили в продажу и объявили цену. А теперь машину показали в лучшей модификации Alpine A290.

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Модель Renault Alpine A290 продемонстрировали на сайте компании. Электрокар Renault Alpine A290 выполнен в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получил прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

В целом, дизайн основан на стандартной модели Renault 5. Однако внешность более агрессивная с расширенными колесными арками, новыми бамперами и крупными дисками особого дизайна.

Самый мощный вариант электрокара выдает 220 л.с. Есть вариант слабее – на 180 сил. Запас хода – до 380 км, который обеспечивает батарейный блок емкостью 52 кВтч.

Стоимость Alpine A290 – от 38 000 евро. А цена стандартного Renault 5 E-Tech electric – около 25 000 евро.

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