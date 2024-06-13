В сети внезапно показали еще один новый Duster 2025 года. Фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения от Renault уже представили официально. Доступный автомобиль предлагает практичность и внедорожный потенциал, которые ценят покупатели. Но внезапно в сети показали модель 2025 года.

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Детали показали на канале TALK WHEELS. Автомобиль все еще очень свежий и совсем недавно поступил в продажу по привлекательной цене. В компании ничего не говорили о том, что к 2025 году проведут рестайлинг кроссовера.

Но что, если бы этот рестайлинг действительно состоялся? Это и показали авторы. Дизайн выполнили в смелом стиле. Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia.

Dacia Duster 3 поколения выполнили в стиле концептуального кроссовера Dacia Bigster. На предшественника модель совсем не похожа.

Оснащение Dacia Duster 2024 получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности. Цена Dacia Duster 2024 года – от 19 290 евро.

OBOZ.UA ранее рассказывал о еще более крупном бюджетном кроссовере в стиле Duster.