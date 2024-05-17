Новую бюджетную модель от Renault и Dacia показали в сети. Фото

Новая бюджетная модель от Renault и Dacia уже находится в разработке. Этот недорогой автомобиль выполнят в свежем для румынского бренда формате. Также новинка должна получить стильный современный дизайн.

Машину показали в сети на странице avarvarii в Instagram. Художник показал, как может выглядеть новая Dacia N-Neo (в сети автомобиль также известен под именем C-Neo).

Ожидалось, что компания готовит более крупный автомобиль, который станет недорогим соперником Skoda Octavia, VW Golf и Opel Astra. Новая Dacia C-Neo, у которой пока есть внутреннее временное название, может появиться к 2026 году или даже раньше.

От других моделей Dacia новинка унаследует визуальный стиль, но, по ранним данным, окажется низким и довольно длинным лифтбэком с длиной кузова около 4,6 м. Также была информация, что модель предложат в кузовах седан и универсал.

Теперь же предполагается, что Renault может готовить традиционный хэтчбек. Однако точных данных все равно пока нет. Новая модель Dacia C-Neo должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену. Машину построят в рамках доступной архитектуры для бюджетных моделей. Это позволит унифицировать детали и удешевить конструкцию.

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