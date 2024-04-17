Новую бюджетную модель Mitsubishi показали с неожиданным дизайном

Известная бюджетная модель Mitsubishi Mirage не слишком приглянулась покупателям. Японская компания планирует прекратить ее производство. Значит, нужен новый автомобиль на замену. Его уже показали в сети с довольно неожиданным дизайном. Но это только на первый взгляд.

Официальной информации о Mitsubishi Mirage следующего поколения пока нет. Однако цифровой художник Theottle показал свой вариант возможного будущего электрокара. Его автор выполнил на базе нового Renault 5 E-Tech EV.

Это может некоторых удивить. Однако Renault и Mitsubishi тесно сотрудничают. Обмен моделями не является в этом случае чем-то уникальным. Художник изменил дизайн модели 5 E-Tech EV в деталях и установил логотипы японского бренда.

Новый электрокар Renault 5 E-Tech electric сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получил прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

Новая бюджетная модель Renault получит несколько силовых установок мощностью 95, 122 и 150 сил. Ориентировочный запас хода – 400 км от батарейного блока емкостью 52 кВтч. Позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом на 300 км. Цена Renault 5 E-Tech electric – около 25 000 евро.

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