У новой недорогой Toyota Camry появилась вторая цена: стало дороже. Фото

Новая Toyota Camry 2024 года уже вышла на рынок как недорогая модель с довольно эффектным дизайном. Знаменитую японскую модель вдобавок предлагают с экономичными силовыми установками. А теперь у машины появилась вторая цена – она выше той, которую объявили ранее.

Детали стали известны Motor1. В США за новую модель будут просить минимум 29 495 долларов. Это все равно довольно привлекательно, но примерно на две тысячи больше, чем стоила Toyota Camry XV70.

Но еще раньше объявили цену Toyota Camry XV80 для Китайского рынка – 23 900 долларов. Традиционно, в КНР машины всегда дешевле из-за низкой стоимости труда, качества материалов и оснащения.

Toyota Camry в 2024 году претерпела очень глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus.

Для глобального рынка модель дебютировала в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с.

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