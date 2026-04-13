Honda создала дешевый и очень стильный автомобиль. Фото

Новая модель Honda N-One e 2026 года – стильный бюджетник для сегмента городских электромобилей. Теперь производитель расширил линейку дешевого автомобиля топовой модификацией.

Бюджетник Honda N-One e сделали намного круче. Компания официально рассекретила автомобиль для европейского рынка. Про модель Honda Super-N 2026 года стало известно Carscoops.

Это особый автомобиль, который демонстрирует множество изменений в сравнении со стандартной машиной. Во внешности отличия очевидны. Здесь другие бамперы, расширенные колесные арки и новые диски. В салоне изменилась отделка.

Мощность силовой установки Honda Super-N увеличили до 95 л.с. Это удивительный показатель для японского кей-кара – как правило, отдача редко превышает 70 сил из-за установленных регламентов.

Запас хода 3,59-метрового электромобиля Honda Super-N составляет 320 км в городском цикле или чуть более 200 км в комбинированном режиме. Цена Honda Super-N 2026 года – около 22 000 евро.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже рассказывал про эффектный электромобиль BMW.