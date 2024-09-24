Нового соперника недорогих моделей Toyota и Mazda от Nissan показали в сети

Nissan вернет в производство недорогую спортивную модель для соперничества с моделям Toyota и Mazda. Автомобиль показали в сети с ярким дизайном.

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Эта модель известна многим как спортивное купе Nissan Silvia. Более 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки. Детали сообщает Motor1. Там уже подготовили свой вариант дизайна, который выполнили на основе концепта Nissan – его показали несколько лет назад.

Точных деталей о машине нет, но в компании уже подтвердили возвращение Nissan Silvia в модельную линейку. Несмотря на то, что в последнее время в сегменте спортивных машин (за пределами дорогих суперкаров) наблюдалась стагнация, сегодня намечается возрождение.

Все больше автопроизводителей работает над своими спортивными автомобилями нижнего и среднего ценовых сегментов. Некоторые вспоминают знаменитые имена прошлого, так произойдет и с Silvia.

Нередко сегодня производителям приходится объединять усилия в разработке с заинтересованными партнерами. Спорткары – нишевый сегмент, поэтому приходится экономить.

Потенциальные соперники Nissan Silvia следующего поколения – новые Toyota Celica и Honda Prelude. Эти подзабытые имена также скоро вернутся на рынок. Также не стоит забывать про популярный родстер Mazda MX-5.

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