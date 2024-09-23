Китайцы отправили в продажу необычную альтернативу недорогим кроссоверам

Новый Changan Nevo E07 китайцы уже отправили в производство. Это недорогая модель, которая вышла на рынок как необычная альтернатива современным кроссоверам привычного формата.

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Детали стали известны CarNewsChina. На данный момент это самый необычный кроссовер из Китая. Новинка со своим удивительным дизайном объединила в себе сразу несколько сегментов.

Китайский Changan Nevo E07 (который ранее был известен как Changan Qiyuan E07) выполнен в довольно экспериментальном формате. Автомобиль относится к сегменту кроссоверов, которые начали обретать волнообразную популярность 30 лет назад. В конкретном случае в форм-фактор "подмешали" пикапы, которые сегодня тоже на подъеме на рынке.

Вдобавок Nevo E07 – это электромобиль. Производитель наверняка пытался заглянуть в будущее с помощью такого необычного сочетания.

У машины современное оснащение. В списке есть крупный монитор информационно-развлекательного комплекса, проекция показателей на ветровое стекло перед водителем.

Известно, что в движение электрический пикап-кроссовер Changan Nevo E07 приводит силовая установка на 338 л.с. в базовом исполнении. Есть и гибридная модификация на 310 сил. Цена Changan Nevo E07 – от 35 000 долларов.

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