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Недорого: эксперты определили самые надежные автомобили
Для тех, кого не устраивает надежность новых автомобилей, эксперты подготовили список лучших. Производители с наименее проблемными машинами привлекли внимание – в списке много недорогих.
Специалисты Consumer Reports, как сообщает Motor1, в свежем рейтинге определили самые надежные автомобили, которые можно купить в 2024 году. Фаворитов определили владельцы, которые отвечали в анкетах на вопросы об эксплуатации своих транспортных средств.
Соответствующий список отражает победителей отчетов. Преобладают производители недорогих автомобилей.
Самые надежные автомобили 2024 года:
- Subaru – рейтинг надежности 68/100;
- Lexus – 65/100;
- Toyota – 62/100;
- Honda – 59/100;
- Acura – 55/100;
- Mazda – 55/100;
- Audi – 54/100;
- BMW – 53/100;
- Kia – 51/100;
- Hyundai – 50/100.
Полный список самых надежных автопроизводителей:
- Subaru;
- Lexus;
- Toyota;
- Honda;
- Acura;
- Mazda;
- Audi;
- BMW;
- Kia;
- Hyundai;
- Buick;
- Nissan;
- Ford;
- Genesis;
- Volvo;
- Chevrolet;
- Tesla;
- Volkswagen;
- Jeep;
- GMC;
- Cadillac;
- Rivian.
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