Недорого: эксперты определили самые надежные автомобили

Для тех, кого не устраивает надежность новых автомобилей, эксперты подготовили список лучших. Производители с наименее проблемными машинами привлекли внимание – в списке много недорогих.

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Специалисты Consumer Reports, как сообщает Motor1, в свежем рейтинге определили самые надежные автомобили, которые можно купить в 2024 году. Фаворитов определили владельцы, которые отвечали в анкетах на вопросы об эксплуатации своих транспортных средств.

Соответствующий список отражает победителей отчетов. Преобладают производители недорогих автомобилей.

Самые надежные автомобили 2024 года:

Subaru – рейтинг надежности 68/100; Lexus – 65/100; Toyota – 62/100; Honda – 59/100; Acura – 55/100; Mazda – 55/100; Audi – 54/100; BMW – 53/100; Kia – 51/100; Hyundai – 50/100.

Полный список самых надежных автопроизводителей:

Subaru;

Lexus;

Toyota;

Honda;

Acura;

Mazda;

Audi;

BMW;

Kia;

Hyundai;

Buick;

Nissan;

Ford;

Genesis;

Volvo;

Chevrolet;

Tesla;

Volkswagen;

Jeep;

GMC;

Cadillac;

Rivian.

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