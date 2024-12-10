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Недорого: эксперты определили самые надежные автомобили

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
81
Honda Civic

Для тех, кого не устраивает надежность новых автомобилей, эксперты подготовили список лучших. Производители с наименее проблемными машинами привлекли внимание – в списке много недорогих.

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Специалисты Consumer Reports, как сообщает Motor1, в свежем рейтинге определили самые надежные автомобили, которые можно купить в 2024 году. Фаворитов определили владельцы, которые отвечали в анкетах на вопросы об эксплуатации своих транспортных средств.

Соответствующий список отражает победителей отчетов. Преобладают производители недорогих автомобилей.

Subaru Forester Wilderness

Самые надежные автомобили 2024 года:

  1. Subaru – рейтинг надежности 68/100;
  2. Lexus – 65/100;
  3. Toyota – 62/100;
  4. Honda – 59/100;
  5. Acura – 55/100;
  6. Mazda – 55/100;
  7. Audi – 54/100;
  8. BMW – 53/100;
  9. Kia – 51/100;
  10. Hyundai – 50/100.

Полный список самых надежных автопроизводителей:

  • Subaru;
  • Lexus;
  • Toyota;
  • Honda;
  • Acura;
  • Mazda;
  • Audi;
  • BMW;
  • Kia;
  • Hyundai;
  • Buick;
  • Nissan;
  • Ford;
  • Genesis;
  • Volvo;
  • Chevrolet;
  • Tesla;
  • Volkswagen;
  • Jeep;
  • GMC;
  • Cadillac;
  • Rivian.

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