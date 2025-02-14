Новейший кроссовер от Honda удивил низкой ценой. Фото

Новая Acura ADX 2025 модельного года от премиального подразделения Honda оказалась самым доступным кроссовером бренда и приятно удивила своей ценой. Автомобиль ранее полностью рассекретили официально.

Видео дня

По информации Carscoops, цена Acura ADX 2025 стартует с 35 000 долларов. Очень привлекательно для сегмента компактных премиальных кроссоверов. В основе модели Acura использована Honda Civic. Ближайшие родственники – кроссоверы HR-V и CR-V, однако новинка немного крупнее.

Дизайн выполнили в современном стиле Acura с геометричными резкими фарами и "бриллиантовой" решеткой спереди. В стандарте предусмотрены 18-дюймовые колесные диски, но можно выбрать и вариант на 19 дюймов.

Длина кузова – примерно 4,7 м. Интерьер рассчитан на пятерых. В движение новый кроссовер Acura ADX приводит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью около 200 л.с. В дальнейшем появятся гибридные исполнения, а электрическую модификацию ждать не стоит.

Оснащение Acura ADX 2025 включает панорамный люк, вентилируемые передние кресла с электроприводом, премиальную звуковую систему Bang & Olufsen с 15 динамиками, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, цифровой щиток приборов.

Среди соперников можно привести BMW X1 и Audi Q3 в базовых модификациях.

OBOZ.UA уже рассказывал про мощную модель на базе VW Golf.