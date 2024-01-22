Новейший кроссовер Hyundai показали в стиле недорогого Tucson. Фото

Новый Hyundai Nexo – необычная модель следующего поколения, которую корейская компания понемногу готовит к премьере. В сети показали этот автомобиль в стиле недорогого кроссовера Tucson.

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В Carscoops подготовили свой вариант дизайна Hyundai Nexo 2026 года. Автопроизводитель сейчас занят разработкой модели электрического кроссовера второго поколения.

Возможно, новинка получит похожую внешность в стиле современного Tucson. Это значит, что резкие грани, эффектная пластика и необычная светотехника будут смотреться отлично на автомобиле большего размера.

Hyundai Nexo 1 поколения, который все еще является актуальной моделью, появился в 2018 году. Его водородная силовая установка вырабатывает электричество, которого достаточно для преодоления около 600 км до следующей заправки.

Ожидается, что новый Nexo 2 получит более совершенную силовую установку. А запас хода увеличится до 800 км.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новом дешевом электрическом кроссовере из Индии, который составит конкуренцию китайским бюджетникам.