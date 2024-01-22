У китайских бюджетников появился опасный соперник: фото и цена Tata Punch EV

В сети показали новый бюджетный кроссовер Tata Punch EV. Дешевая модель станет доступной альтернативой китайским автомобилям. Новинка оснащена электрической силовой установкой.

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Tata Punch EV – новая электрическая модификация стандартного бюджетного кроссовера с двигателем внутреннего сгорания. Машину показали на сайте производителя.

Кузов новому электромобилю достался от стандартной машины, но дизайн в некоторых моментах изменили. Спереди установили более современный бампер и эффектную светотехнику. Также здесь своя палитра цветов кузова и набор колесных дисков.

В движение Tata Punch EV 2024 модельного года приводит тяговая батарея емкостью 25 или 35 кВтч на выбор. Запас хода – в диапазоне от 315 до 421 км. Мощность силовой установки – 82 или 122 л.с.

В оснащении есть камеры кругового обзора, вентиляция кресел, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и панорамная крыша. Цена Tata Punch EV – от 13 200 долларов.

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