Новейшая Toyota Camry с расходом 4 л сильно подешевела в 2024 году. Фото

Новая Toyota Camry 2024 года уже вышла на рынок и сразу подешевела. Знаменитую японскую модель предлагают по низкой цене и с экономичным расходом топлива, который немного превышает 4 л/100 км в комбинированном цикле.

Предзаказы на модель Toyota Camry XV80 начали принимать с начала года. И по итогам двух месяцев дешевая модель не заинтересовала большого количества покупателей. Но все может изменить сниженная цена. Подробности стали известны ITHome.

О машине ранее стало известно много информации. Главное – цена. Новая Toyota Camry 2024 года стоила от 24 500 долларов по предзаказу. Теперь машина подешевела после полноценного старта продаж – до 23 900 долларов.

Автомобиль получился действительно недорогим и оказался даже дешевле популярного кроссовера Toyota RAV4. С начала года производитель собрал только немногим более 8000 предзаказов на китайском рынке. КНР – одна из первых стран для модели нового поколения.

Для сравнения, новый внедорожник Toyota Land Cruiser 250, который является самым дешевым представителем знаменитой линейки японских внедорожников на глобальном рынке, только за первый час в Китае собрал 5000 заявок.

Можно лишь приблизительно фантазировать, каких результатов достигнет модель через два месяца. С другой стороны, новая Camry XV80 еще может наверстать упущенное. После старта открытых продаж со снижением цены продажи могут вырасти.

Ранее OBOZ.UA сообщал о новой экономичной модели Toyota.