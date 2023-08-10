Hyundai показала дешевый кроссовер для большой семьи. Фото

Линейку модели Hyundai Stargazer расширили. Дешевый минивэн превратили в кроссовер с интересным дизайном для большой семьи. Модель показали на официальных фото и рассекретили характеристики.

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О новинке сообщили на сайте автопроизводителя. Дизайн модели остался в стиле оригинального минивэна. Машину выделяет динамичный силуэт и светотехника в стиле старших моделей Staria и Sonata.

Однако бюджетный кроссовер Hyundai Stargazer X 2024 модельного года отличается обвесом на кузове из темного неокрашенного пластика. Кроме того, клиренс увеличили до 200 мм, что является существенным конструктивным изменением за пределами косметической модернизации.

Новый Hyundai Stargazer X также получил рейлинги на крыше и 17-дюймовые колесные диски. Салон предлагает 6 или 7 посадочных мест в зависимости от модификации.

В движение новинку приводит экономичный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 115 л.с. Привод у модели только передний, поэтому увеличенный клиренс встретится один на один с плохими дорогами.

Совсем скоро кроссовер отправится в продажу. Цена Hyundai Stargazer X 2024 – от 21 500 долларов.

OBOZREVATEL уже рассказывал о новом доступном кроссовере Hyundai для больших семей. Он очень вместительный.