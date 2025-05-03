Новая Toyota RAV4 почти готова: этот автомобиль ждут все. Фото

Недорогой кроссовер Toyota RAV4 6 поколения ждут все. Новую практичную машину популярного сегмента готовят к премьере. Об этой модели уже кое-что известно.

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Машину показывает Motor1. Свой вариант внешности Toyota RAV4 2026 модельного года создали на основе закамуфлированных прототипов и первого настоящего фото кроссовера, которое недавно появилось в сети.

Первый снимок Toyota RAV4 6 поколения показали на дилерской конференции в Китае. А ранее стало известно, что новую Toyota Wildlander готовят к премьере до конца 2025 года. Это китайский вариант Toyota RAV4.

От глобального оригинала кроссовер для КНР отличается только дизайном передней части. Машина всегда позиционировалась как вторичный вариант, поэтому новую Toyota RAV4 6 поколения могут рассекретить даже раньше.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

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