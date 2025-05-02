Стильная недорогая модель Subaru вызвала настоящий ажиотаж. Фото

Недорогая спортивная модель Subaru BRZ является стильным и необычным автомобилем, который нравится некоторым покупателям. Однако буквально только что это компактное купе вызвало ажиотаж и существенно увеличило свои продажи.

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Детали сообщает Carscoops. В общем исчислении продажи этой модели не так высоки. США – один из ключевых рынков для спорткара Subaru BRZ. Там по итогам апреля 2025 года продажи японского автомобиля увеличились почти на 86%.

Тем не менее, производитель реализовал всего 331 экземпляр даже с учетом огромного роста в процентах. В условиях жесткой конкуренции и популярности кроссоверов непрактичное купе не может похвастать крепкими позициями на рынке.

Продажи Subaru BRZ вместе с близнецом в лице Toyota GR86 подходят к завершению на многих рынках. Однако второй автомобиль все же получит преемника. Недавно сообщалось, что его разработают совместно с Mazda.

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