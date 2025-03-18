Новая Toyota RAV4: каким будет недорогой кроссовер. Фото

Долгожданный недорогой кроссовер Toyota RAV4 6 поколения готовят к премьере. Автомобиль пока держат в секрете. Но в сети давно размышляют о том, какой будет эта машина. Очередной вариант дизайна показали на фото.

Видео дня

Машину показывает TALKWHEELS. Свой вариант внешности Toyota RAV4 2026 модельного года создали в попытке пофантазировать на тему следующего поколения знаменитого бестселлера. Хотя уже известно, что в действительности японский кроссовер будет другим.

Первый снимок Toyota RAV4 6 поколения показали на дилерской конференции в Китае. А ранее стало известно, что новую Toyota Wildlander покажут в апреле 2025 года. Это китайский вариант RAV4.

От глобального оригинала кроссовер для КНР отличается только дизайном передней части. Машина всегда позиционировалась как вторичный вариант, поэтому новую Toyota RAV4 6 поколения могут рассекретить даже раньше.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый кроссовер Jeep, который готовят к премьере.