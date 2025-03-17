Новый недорогой Jeep 2027 года показали до премьеры. Фото

Новый недорогой кроссовер Jeep Cherokee 2027 модельного года – долгожданный автомобиль. Машину показали на фото до премьеры. Однако новинка в итоге может получить другое название, хотя и придет на смену своему предшественнику.

Видео дня

Новый Jeep Cherokee построен на агрегатах других моделей концерна Stellantis (платформа STLA Large), что позволит ускорить проектирование и предложить по-настоящему недорогой автомобиль по меркам сегмента. Фото Jeep Cherokee 2027 показывает Carscoops.

Ближайшими родственниками машины являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S. Очевидно, что производитель решил перевести кроссовер в более крупный сегмент. По фото прототипа это тоже заметно.

Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант. Известно, что машина получит полноприводную трансмиссию и бензиновый V6. Возможно, покупателям также предложат гибрид и электрокар.

В последний раз кроссовер Jeep Cherokee сменил поколение в 2014 году. Новый Jeep получит брутальный дизайн и спецверсию с подготовкой к тяжелому бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов.

OBOZ.UA ранее показывал новую мощную модель Renault с необычной внешностью.