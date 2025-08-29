Новая Toyota Corolla вышла на рынок с низкой ценой. Фото

Популярная модель Toyota Corolla претерпела небольшую модернизацию для 2025 года. Вдобавок в линейке появилась еще одна модификация. Автомобиль уже вышел на рынок с низкой ценой.

Видео дня

Carscoops стали известны подробности про новую Toyota Corolla FX Edition 2025 года. На фото показали японский хэтчбек с рядом изменений в особом исполнении. Несмотря на стильные доработки автомобиля, цена оказалась низкой.

Основной фокус производитель сделал на стилистических изменениях. Вдохновение черпали в Toyota Corolla FX16 1987 года. Цена Toyota Corolla FX Edition составляет 26 780 долларов.

Производитель подготовил новые цвета кузова (оранжевый Inferno, белый Ice Cap и синий Blue Crush), особые 18-дюймовые колесные диски белого цвета в раллийном стиле, черный спойлер сзади. В салоне Toyota Corolla FX Edition изменили отделку.

Известно, что японская компания работает над следующим поколением модели Corolla. Ожидается, что автомобиль получит более аэродинамичный облик и "гладкий" дизайн. Это нужно для повышения аэродинамической эффективности гибридной модификации.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый недорогой кроссовер VW.