УкраїнськаУКР
русскийРУС

Новая Toyota Corolla теперь другая: как выглядит недорогая модель

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
4,5 т.
Toyota Corolla

Популярная недорогая модель Toyota Corolla получила новую версию для 2025 года. Автомобиль после модернизации выглядит по-другому. В сети появились первые фото машины.

Видео дня

Подробности стали известны Motor1. Это долгожданное обновление и первый масштабный рестайлинг Toyota Corolla актуального поколения. Спереди появились фирменные фары С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, новом кроссовере Toyota RAV4 и электрокарах линейки bZ.

Сзади изменений меньше. Между фонарями добавили новую полоску. Разумеется, заменили колесные диски. Пока это вариант для Китая, но на глобальном рынке обновление тоже ожидается.

Toyota Corolla

Известно, что в компании уже работают над моделью следующего поколения. Ожидается, что автомобиль получит более аэродинамичный дизайн. Это нужно для повышения топливной эффективности.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый эффективный бензиновый мотор.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, новую недорогую модель Skoda показали официально.