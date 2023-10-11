Новая недорогая Toyota бросит вызов BMW и Mercedes: первые фото

Toyota готовит недорогую альтернативу спортивным седанам BMW и Mercedes. На первых фото показали, как может выглядеть новая модель с мощной силовой установкой и ярким дизайном.

Предварительную информацию о машине сообщает Best Car. Новый спортивный седан GR выполнят на базе Toyota Crown, который не так давно вышел на рынок. Это чуть более крупная альтернатива Toyota Camry с намеком на премиум. При этом на домашнем японском рынке модель почему-то позиционируют как кроссовер.

Как бы там ни было, для этой машины готовят топовый мощный вариант. Судя по изображениям, которые подготовили художники Best Car в попытке предположить дизайн, новая машина получит бампер с крупными воздухозаборниками, низкие накладки на пороги и новые колесные диски на низкопрофильных покрышках.

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Мощность гибридной силовой установки ожидается на уровне 380 л.с. С такой отдачей "спортивный" седан Toyota мог бы соперничать с BMW и Mercedes 20 лет назад. Но японская машина окажется дешевле современных немецких моделей.

По размерам автомобиль будет близок к 5 series и E-class. Конкретных дат пока не называют. Возможно, новая Toyota Crown GR дебютирует до конца 2024 года.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом изобретении Toyota, которое может значительно улучшить машины компании.