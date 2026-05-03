Новая недорогая модель Honda привлекла покупателей. Фото

Новая модель Honda Prelude 2026 года дебютировала на рынке как долгожданный представитель сегмента недорогих спорткаров. Стильная машина привлекла внимание покупателей, продолжая укреплять свои позиции.

Ка всегда, внимание экспертов приковано к рынку США, где сохраняется интерес к спортивным автомобилям нишевого сегмента. Carscoops стало известно, что с начала 2026 года модель Honda Prelude нашла 1152 американских покупателя.

Интересно, что купе обогнало спорткар Subaru BRZ с его 1086 экземплярами. А непосредственно март оказался лучшим месяцем для новой Prelude (продано 357 машин).

Японское купе получило экономичную силовую установку от гибрида Honda Civic. Мощность составляет 200 л.с. Машину также оснастили деталями подвески и мощными тормозами от Honda Civic Type R.

В компании отказались от МКПП. Сегодня степень электрификации гибрида настолько высока, что оснащение механической коробкой перестало быть возможным. В старых поколениях гибридов это не было проблемой.

