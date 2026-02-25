Новая недорогая модель Audi не понравилась покупателям. Фото

Новая модель AUDI E5 Sportback 2026 года привлекла внимание как современный недорогой электромобиль. Казалось, что высокие продажи обеспечены, однако покупателям эта машина не понравилась.

Электрокар AUDI E5 Sportback разработали специально для Китая. Как стало известно Carscoops, там автомобиль нашел не так много покупателей. Интересно, что начиналось все многообещающе.

Ранее сообщалось, что автомобиль собрал 10 000 заказов спустя полчаса после старта приема заявок. Во многом такому успеху способствовала цена AUDI E5 Sportback от 34 000 долларов.

Однако заявки превратились в 7070 реальных покупок. Именно такой тираж удалось реализовать с сентября 2025 года. Не помогло, что новый электромобиль AUDI стал победителем конкурса Автомобиль года в Китае (China Car of the Year) в номинациях за лучший дизайн и соотношение цена/качество.

Теперь производитель решил привлекать покупателей еще более интересной ценой. Вместе со скидкой прайс AUDI E5 Sportback стартует с 29 000 долларов.

