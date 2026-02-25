Самый дешевый внедорожник Mercedes удивит своими способностями

Внедорожник Mercedes G-Class скоро получит удешевленный вариант в качестве соседа по модельной линейке. Автомобиль меньшего размера готовят к дебюту, и машина удивит своими способностями.

Видео дня

Новый Гелендваген станет самым дешевым внедорожником компании и присоединится к линейке старшего SUV. Motor1 сообщает, что компромиссов не будет – способности на бездорожье окажутся выдающимися.

Сперва ожидалось, что новый Mercedes Little G (рабочее название) построят в рамках свежей архитектуры MMA, которая позволяет устанавливать и двигатели внутреннего сгорания, и электромоторы.

Однако в компании отметили, что для внедорожника подготовили полностью новую рамную платформу. То есть идеологически автомобиль будет очень близок к полноразмерному Mercedes G-Class и получится настоящим внедорожником классической конструкции. Но окажется компактнее, дешевле и получит уникальные компоненты.

Изначально было известно об электрических силовых установках. Теперь сообщается, что приоритет могут отдать гибридным вариантам. Премьера ожидается к 2027 году.

OBOZ.UA уже сообщал про новые недорогие модели Ford.