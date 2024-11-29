Новая модель Subaru отправилась в продажу с привлекательной ценой

Новую Subaru WRX 2025 модельного года готовы отправить в продажу. Это модернизированная модель с ярким дизайном и мощным двигателем. Вдобавок у машины довольно привлекательная цена.

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Это все еще недорогой полноприводный автомобиль для фанатов японской марки. Детали о машине стали известны Carscoops. Цена Subaru WRX 2025 – от 35 750 долларов. И это отличный результат с учетом возможностей спортивного седана.

От предыдущей модели новинка отличается некоторыми доработками и является фактически модернизированным вариантом. В дизайне произошли небольшие изменения в отношении декоративных элементов, а в палитре появился новый фиолетовый металлик Galaxy Purple для кузова.

Минимальные изменения произошли и в салоне Subaru WRX 2025 на уровне обновленной отделки и декора. Некоторые модификации модели получили тормозную систему Brembo и регулируемые амортизаторы.

При этом в любой комплектации 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель Subaru WRX выдает 271 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Разумеется, уже в стандарте есть полный привод.

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