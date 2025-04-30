УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Новая модель Nissan оказалась даже дешевле, чем сообщалось. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
282
Nissan N7

Новая крупная модель Nissan N7 2025 года присоединилась к сегменту недорогих электрических седанов. Сообщалось, что новинка получилась по-настоящему доступной. Однако этот электрокар оказался даже дешевле.

Видео дня

Подробности стали известны Carscoops. Ранее появлялась информация, что цена Nissan N7 составит минимум 27 000 долларов. В действительности же прайс стартует с 16 000 долларов.

Бюджетный седан Nissan N7 2025 года уже показали на фото перед стартом продаж. Первые экземпляры поступили в дилерские салоны в Китае.

Nissan N7

Несмотря на то, что новинка основана на концепте Nissan Epoch, дизайн отошел достаточно далеко от первоначальной задумки. По этой причине автомобиль трудно безошибочно идентифицировать именно как Nissan. Еще одна неожиданность – размеры. Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм.

Электрический Nissan N7 получил два варианта мощностью 220 и 270 сил. Запас хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч превышает 600 км.

OBOZ.UA уже показывал новый практичный электрокар с очень низкой ценой.