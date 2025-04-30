Новая модель Nissan оказалась даже дешевле, чем сообщалось. Фото

Новая крупная модель Nissan N7 2025 года присоединилась к сегменту недорогих электрических седанов. Сообщалось, что новинка получилась по-настоящему доступной. Однако этот электрокар оказался даже дешевле.

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Подробности стали известны Carscoops. Ранее появлялась информация, что цена Nissan N7 составит минимум 27 000 долларов. В действительности же прайс стартует с 16 000 долларов.

Бюджетный седан Nissan N7 2025 года уже показали на фото перед стартом продаж. Первые экземпляры поступили в дилерские салоны в Китае.

Несмотря на то, что новинка основана на концепте Nissan Epoch, дизайн отошел достаточно далеко от первоначальной задумки. По этой причине автомобиль трудно безошибочно идентифицировать именно как Nissan. Еще одна неожиданность – размеры. Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм.

Электрический Nissan N7 получил два варианта мощностью 220 и 270 сил. Запас хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч превышает 600 км.

OBOZ.UA уже показывал новый практичный электрокар с очень низкой ценой.