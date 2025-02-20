Новая модель Dacia удивит возможностями и низкой ценой: что известно

Бюджетные модели Dacia очень популярны, и компания намерена усилить свои позиции в сегменте. Для этого готовят новую модель, которая приятно удивит не только ценой, но и возможностями, ведь окажется электромобилем.

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Автомобиль находится на ранней стадии разработки, о модели уже кое-что известно. По информации Carscoops, новый автомобиль Dacia разработают в рекордно короткие сроки – за 16 месяцев.

Ожидается, что новая Dacia дебютирует в 2026 году как по-настоящему доступный электрический автомобиль с ценой менее 18 000 евро. В основе используют платформу Renault Twingo E-Tech. Новинка может стать преемником Dacia Spring.

Также недавно сообщалось, что новая Dacia Sandero 4 поколения впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

Бюджетник Dacia Sandero 2027 модельного года все еще будет основан на платформе CMF-B. При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.

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