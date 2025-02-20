Недорогого соперника RAV4 от Mitsubishi показали в крутом виде. Фото

Знаменитый кроссовер Mitsubishi Outlander успешно составляет конкуренцию Toyota RAV4 и другим недорогим автомобилям популярного сегмента. В этом классе наметилась тенденция на появление крутых модификаций для бездорожья – это коснулось и Outlander.

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Детали стали известны Motor1. Новый Mitsubishi Outlander показали официально на фото после ряда улучшений. Машина привлекает внимание и выделяется в линейке за счет специальных модификаций, которые выделили автомобиль в отдельный вариант модели.

Внедорожник Mitsubishi Outlander Trail Edition 2025 года теперь немного лучше подготовлен к тяжелым условиям. Автомобиль получил измененный обвес, декор кузова и новые колеса на внедорожных покрышках.

Новинку выполнили на базе модернизированного кроссовера, который недавно претерпел рестайлинг. В салоне Mitsubishi Outlander появилась аудиосистема Yamaha.

Новый Mitsubishi Outlander Trail Edition получил мощность 184 л.с. от бензинового двигателя объемом 2,5 л. Мотор работает в составе полноприводной трансмиссии.

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