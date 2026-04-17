Новая модель Dacia станет бестселлером: бюджетник показали вживую

Dacia отправила на дороги новую бюджетную модель, которая благодаря низкой цене станет бестселлером в своем сегменте на рынке. Автомобиль показали вживую на фото до официальной премьеры.

Производитель расширит предложение в сегменте дешевых электрокаров. Компания готовит принципиально новый для себя автомобиль. Как стало известно Auto Express, новая бюджетная модель Dacia проходит предсерийные испытания.

Машину построят на агрегатах Renault Twingo E-Tech с ценой около 18 000 евро. А электромобиль Dacia может оказаться даже дешевле. То есть это по-настоящему доступный электрический автомобиль.

Ранее в медиа отмечалось, что новинку будут продавать параллельно с бюджетным электрокаром Dacia Spring. Производитель каким-то образом подчеркнет разницу между своими EV, чтобы не создавать внутренней конкуренции.

Кроме того, в компании уже работают над новой Dacia Sandero, у которой в том числе появится полностью электрическая силовая установка. Эти проекты разрабатывают в рамках планов вывести на рынок четыре новых EV.

OBOZ.UA уже рассказывал про новые недорогие электрокары Nissan.