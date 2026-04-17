Nissan показал сразу два недорогих практичных автомобиля. Фото

Nissan готовит премьеру сразу двух новых недорогих автомобилей для популярных практичных сегментов. Производитель показал эти машины на первых фото, но их названия пока неизвестны.

Компания скоро рассекретит эти автомобили в ходе Автошоу в Китае. Подробности стали известны Carscoops. На фото показали внедорожник с эффектной светотехникой спереди. Возможно, это вариация на тему возрожденной модели Nissan Xterra.

Вторая машина – кроссовер, который напоминает новый Nissan Leaf 3 поколения, но кажется крупнее. Известно, что оба автомобиля, которые готовят к премьере, электрические. Из-за ориентации на китайский рынок новые модели Nissan окажутся недорогими. Но и для других стран компания подготовила новинки.

Новый внедорожник Nissan Xterra 2028 года уже анонсировали. Ожидается рамная конструкция и бензиновый V6. Автомобиль будет соперничать с Ford Bronco и Toyota 4Runner.

Также производитель частично рассекретил новый кроссовер Nissan Rogue 2027 модельного года. Первым в продажу отправят гибрид Nissan Rogue E-Power, затем появятся стандартные бензиновые исполнения.

