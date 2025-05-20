Новая дешевая модель Nissan оказалась хитом на рынке: фото и цена

Новая бюджетная модель Nissan N7 2025 года привлекла много внимания после премьеры и вызвала интерес покупателей. Автомобиль, который присоединился к сегменту недорогих электрокаров, стал настоящим хитом на рынке.

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Подробности стали известны Carscoops. Количество заказов на новый Nissan N7 превысило 10 000 спустя 18 дней после старта приема заявок. Этому во многом способствовала очень низкая цена машины.

Ранее появлялась информация, что цена Nissan N7 составит минимум 27 000 долларов. В действительности же прайс стартует с 16 500 долларов.

Электрический Nissan N7 получил два варианта мощностью 220 и 270 сил. Запас хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч превышает 600 км.

Несмотря на то, что новинка основана на концепте Nissan Epoch, дизайн отошел достаточно далеко от первоначальной задумки. По этой причине автомобиль трудно безошибочно идентифицировать именно как Nissan. Еще одна неожиданность – размеры. Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм.

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